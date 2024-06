'Museum De Fundatie in de fout: salaris oud-directeur nergens vermeld''

Museum De Fundatie in Zwolle heeft fouten gemaakt bij het vermelden van het salaris van oud-directeur Ralph Keuning in het jaarverslag. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroep Oost. De oud-directeur, die in 2022 opstapte, ontving in dat jaar ruim 178.000 euro. In het jaarverslag staat dat Keuning in dat jaar een salaris kreeg van nul euro.

Afgelopen december werd duidelijk dat De Fundatie, een van de grootste en bekendste musea in het oosten van het land, kampt met financiële problemen. In 2023 leed het een verlies van 1,2 miljoen euro. Structureel komt het jaarlijks 900.000 euro tekort. Het museum had daarom de gemeente en de provincie om hulp gevraagd.

Het museum krijgt jaarlijks al subsidies van de provincie (1,3 miljoen euro), de gemeente (1 miljoen) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ruim 300.000 euro). Omdat De Fundatie publiek geld ontvangt, moet het ook verantwoorden wat het met dat geld doet.

Fouten in jaarverslag

In juni 2022 stapte toenmalig directeur Ralph Keuning op, enkele maanden na klachten van personeel over zijn "autoritaire manier" van leidinggeven. Oost ontdekte dat hij na zijn vertrek nog vijf maanden, tot 31 oktober 2022, kreeg doorbetaald.

Voor hoge salarissen geldt de Wet Normering Topinkomens, die instellingen verplicht te melden hoeveel bestuurders verdienen. Adjunct-directeur Rinette van der Vliet van het museum weet niet waarom het salaris niet in de boeken staat. "Ik kan dat helaas niet achterhalen, want ik was toen nog niet in dienst."

Ook huurde het museum hem na zijn vertrek nog in als adviseur, schrijft Oost. Bij de bekendmaking van zijn vertrek werd al aangegeven dat hij de directie zou "ondersteunen en adviseren". Keuning ontving daar in vijf maanden tijd 90.000 euro voor.

Ook zou het museum hem 9000 euro hebben betaald voor "kosten rechtsbijstand", wat inhoudt dat hij juridische kosten die hij maakte, vergoed kreeg. Volgens adjunct-directeur Van der Vliet is dat gebruikelijk bij medewerkers die (gedwongen) vertrekken. "Dat doen wij bij andere medewerkers in de meeste gevallen ook", zegt ze.

Van der Vliet zegt dat de fouten in het jaarverslag worden aangepast. Of het salaris ook uit de jaarrekening is gehouden, is niet duidelijk. Oost heeft om de jaarrekening gevraagd, maar De Fundatie heeft daar geen inzicht in gegeven.

Afspraken met museum

Oud-directeur Keuning wil bij Oost niet ingaan op de bedragen die hij heeft ontvangen. "Ik kan daar niets over zeggen, omdat ik afspraken heb gemaakt met het museum", reageert hij. Wel geeft hij aan dat hij vorig jaar "geadviseerd heeft bij tentoonstellingen die zijn gemaakt". Waarom zijn bezoldiging van 2022 niet vermeld staat in de boeken? "Daarvoor moet ik u doorverwijzen naar De Fundatie", aldus Keuning.