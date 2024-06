Boete voor COA bereikt maximumbedrag 1,5 miljoen euro voor te veel mensen in Ter Apel

De boete die het COA moet betalen voor te veel asielzoekers in Ter Apel is opgelopen naar 1,5 miljoen euro. Per dag krijgt het Centraal Orgaan asielzoekers een boete van 15.000 euro als er meer dan 2000 mensen in het opvangcentrum in Ter Apel slapen.

Afgelopen nacht sliepen er 2309 mensen in het aanmeldcentrum en de nachten daarvoor waren het er ook bijna 300 meer dan afgesproken. Eind februari werd de eerste boete opgelegd en sindsdien sliepen er bijna elke nacht te veel mensen in Ter Apel.

De rechter had een maximum boetebedrag opgelegd van 1,5 miljoen euro en dat is binnen vijf maanden bereikt.

Extra geld voor Westerwolde

Het boetegeld gaat naar de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt. Begin dit jaar werd de boete door die gemeente afgedwongen. Het idee was dat het COA zich daardoor aan het maximumaantal zou houden, maar dat is niet gelukt.

Waar de gemeente Westerwolde de 1,5 miljoen euro aan gaat uitgeven, is nog niet bekend. Het college van B&W wil met het geld het imago en de infrastructuur van Ter Apel verbeteren.