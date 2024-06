Vanavond op tv: Akkoord ministerposten • Zoon veroordeelde Capitoolbestormer • Positieve reactie Hamas vredesplan

Positieve reactie Hamas staakt-het-vuren

Hamas accepteert de resolutie van de VN-Veiligheidsraad over een staakt-het-vuren en is bereid verder te onderhandelen over de details. Met welke afgevaardigden van Hamas wordt er gepraat? De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij alleen over een permanent staakt-het-vuren wil praten als de Hamas-milities en het Hamas-bestuur volledig zijn ontmanteld. Nasrah Habiballah, correspondent in Israël en de Palestijnse gebieden, vertelt in de uitzending over de laatste ontwikkelingen rond het vredesplan.