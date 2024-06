OM sluit opnieuw kroongetuigedeal, over moorden in Rotterdam en Amsterdam

Het Openbaar Ministerie gaat opnieuw een kroongetuige gebruiken in een proces over een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Een 29-jarige man die is veroordeeld voor betrokkenheid krijgt strafvermindering omdat hij bereid is een boekje open te doen over de opdrachtgevers en andere betrokken.

Het gaat om twee moorden in Amsterdam en Rotterdam in 2020, een poging daartoe in datzelfde jaar en de beschieting van club Mad Fox in Amsterdam.

De dader die nu gaat getuigen werd in 2022 tot 15 jaar cel veroordeeld voor de moord in Amsterdam. Ook pleegde hij een gewapende overval op een belwinkel in Alphen aan de Rijn. Voor beide zaken loopt momenteel het hoger beroep.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij "belangrijke informatie verstrekt over zowel zijn eigen rol als die van opdrachtgevers en uitvoerders". De deal is goedgekeurd door het College van Procureurs-Generaal en getoetst op rechtmatigheid bij de rechter-commissaris van de rechtbank Amsterdam.

Omstreden methode

Het inzetten van kroongetuigen is niet onomstreden. Vorig jaar eiste een deel van de Kamer dat het OM deze methode niet meer zou inzetten, omdat er ernstige twijfels waren of de veiligheid van betrokkenen wel kon worden gegarandeerd.

De oproep volgde op een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de moorden rond kroongetuige Nabil B. in het proces tegen Ridouan Taghi. Zijn broer, advocaat en raadsman Peter R. de Vries werden doodgeschoten.