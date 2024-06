Het Openbaar Ministerie gaat opnieuw een kroongetuige gebruiken in een proces over een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Een 29-jarige man die is veroordeeld voor betrokkenheid daarbij, krijgt strafvermindering omdat hij bereid is een boekje open te doen over de opdrachtgevers en andere betrokken.

Het gaat om twee moorden in Amsterdam en Rotterdam in 2020, een poging daartoe in datzelfde jaar en de beschieting van club Mad Fox in Amsterdam.