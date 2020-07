Sunweb met Bol naar Tour, Kelderman en Oomen in Giro

Sunweb mikt tijdens de Tour op op sprintzeges van Bol, maar hoopt ook successen van aanvallend ingestelde renners als Tiesj Benoot, Søren Kragh Andersen en Marc Hirschi. "We gaan voor dagsuccessen tijdens de sprints en willen offensief rijden", aldus sportief directeur Rudi Kemna.

Ook Kelderman heeft zijn aflopende contract bij Sunweb nog niet verlengd. Zoals het er nu uitziet, moeten zij voor de ploeg meestrijden om het algemeen klassement. De 29-jarige Kelderman werd in 2014 al eens zevende. De vijf jaar jongere Oomen noteerde twee jaar geleden de negende plek in de Ronde van Italië.

Sunweb hoopt met Michael Matthews ook dagsuccessen te boeken tijdens de Giro. De ploeg heeft aangegeven de jeugd een kans te willen geven tijdens de Vuelta a España. De 20-jarige Thymen Arensman mag nog hopen op zijn debuut in de Ronde, hij staat op de longlist waaruit later de definitieve keuze wordt gemaakt.

Grote rondes

Als de omstandigheden rond het coronavirus het toelaten, zullen de Tour de France, de Giro d'Italia en de Vuelta a España achter elkaar worden gereden.

De Tour begint dit jaar op 29 augustus en de laatste etappe is op zondag 20 september. De Giro wordt in oktober verreden, de Vuelta volgt een maand later.