Zuid-Korea lost schot na grensoverschrijding door Noord-Koreanen

Zuid-Koreaanse troepen hebben een waarschuwingsschot gelost nadat Noord-Koreaanse militairen kort de grens tussen beide landen waren overgestoken. Volgens het Zuid-Koreaanse leger gebeurde dat zondag en waren er 20 tot 30 Noord-Koreanen bij betrokken.

Zuid-Korea denkt dat de Noord-Koreaanse militairen per ongeluk de grens overgingen. Volgens het leger droegen de meesten bouwgereedschap bij zich en waren maar enkelen van hen bewapend. Na het waarschuwingsschot werd er niet teruggeschoten en gingen de Noord-Koreanen snel terug naar hun kant van de grens, aldus de lezing van de Zuid-Koreanen.

Zuid-Koreaanse media melden dat de militairen de weg kwijt waren geraakt in het dicht beboste gebied. Daar zouden grensborden niet goed te zien zijn. Ze zouden de grens zo'n 50 meter zijn overgegaan. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat er verder geen verdachte activiteiten zijn waargenomen vanuit Noord-Korea. Wat de militairen wilden doen, is niet duidelijk.

Opgelopen spanningen

De afgelopen tijd zijn de spanningen tussen beide landen opgelopen. Eind vorige maand testte Noord-Korea een serie raketten die kernkoppen kunnen dragen. Niet lang daarna werden er over en weer honderden ballonnen de grens over gestuurd.

Vanuit Noord-Korea waren de ballonnen gevuld met afval, peuken en uitwerpselen. Zuid-Korea vult de ballonnen met USB-sticks met K-pop, pamfletten en geld. Ook zijn er door Zuid-Korea speakers aan de grens gezet die propaganda verspreiden. De 26 miljoen Noord-Koreanen hebben geen enkele toegang tot buitenlandse nieuwsbronnen of andere informatie.

Zwaarst bewaakte grens

Vorige week maakte Seoul bekend een verdrag dat beide landen in 2018 sloten om nader tot elkaar te komen, op te schorten. Daardoor kunnen er bijvoorbeeld weer militaire oefeningen worden gehouden bij de gedemilitariseerde zone tussen beide landen.

De grens tussen beide landen is een van de zwaarst bewaakte grenzen ter wereld. Sinds 1953 geldt er een wapenstilstand, maar formeel is de oorlog tussen de twee Korea's nooit afgerond. Op de grens is een 4 kilometer brede gedemilitariseerde zone die alleen toegankelijk is voor militairen. Naar schatting liggen er zo'n twee miljoen mijnen in de grensstreek. Ook zijn er onder meer tankvallen gebouwd, om een aanval met tanks en andere voertuigen tegen te houden.