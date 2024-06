Kabinet stelt UNRWA weer geld in het vooruitzicht voor Gaza

Het kabinet reserveert drie miljoen euro voor UNRWA, de organisatie voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen van de Verenigde Naties. Het geld maakt deel uit van een breder pakket voor humanitaire steun, bestemd voor Gaza. Dat schrijft demissionair minister Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) aan de Tweede Kamer.

Daarmee stelt het kabinet voor het eerst weer geld in het vooruitzicht voor de organisatie, die begin dit jaar in opspraak raakte. Om voor uitbetaling in aanmerking te komen, moet UNRWA nog wel aan een aantal voorwaarden voldoen, staat in de Kamerbrief.

Nederland schortte de bijdrage aan de hulporganisatie op, nadat Israël meldde dat twaalf medewerkers van UNRWA betrokken zouden zijn geweest bij de aanslag van terreurgroep Hamas op 7 oktober vorig jaar. Andere landen deden hetzelfde.

De VN stelde daarop een onafhankelijk onderzoek in naar de kwestie, geleid door de Franse oud-minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna. Die concludeerde in april dat de beschuldigingen van Israël niet met bewijzen waren onderbouwd.

Neutraler

Wel kwamen de onderzoekers met vijftig aanbevelingen voor de organisatie, vooral over de neutraliteit van het personeel. Ook het lesmateriaal dat gebruikt wordt op UNRWA-scholen moest neutraler, want dat zou antisemitische teksten bevatten.

De drie miljoen euro wordt pas overgemaakt, als al die aanbevelingen zijn opgevolgd. Schreinemacher heeft eind vorige maand gesproken met commissaris-generaal Lazzarini van UNRWA. Die heeft haar laten weten dat hij zo veel mogelijk vaart maakt om de aanbevelingen te implementeren. Nederland zal dat "nauwlettend" blijven volgen, schrijft de minister.

Lazzarini zei in dat gesprek ook dat zijn organisatie nog maar geld heeft tot midden juni. De afgelopen tijd is er van verschillende kanten aangedrongen op het hervatten van de steun. Ook een deel van de Tweede Kamer dringt op hervatting aan, vooral omdat de UNRWA een van de weinige organisaties is die nog werkzaam zijn in Gaza.

Nederland heeft overigens nooit echt de geldkraan naar UNRWA dichtgedraaid; het besluit tot opschorting van de hulp werd genomen nadat de toegezegde miljoenen voor 2024 al waren overgemaakt.

Nog tien miljoen

Naast de gereserveerde drie miljoen euro voor UNRWA stelt het kabinet nog eens tien miljoen euro ter beschikking voor humanitaire steun aan Gaza. Dat geld wordt verdeeld over de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) voor medische hulp, de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voor economische steun en het Rode Kruis voor projecten voor traumaverwerking.

"Nederland zet hiermee in op diversificatie van hulp, om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van een enkele organisatie en zo het bredere hulpsysteem te versterken", schrijft de minister aan de Kamer.