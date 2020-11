Politie beëindigt illegale feesten in Limburgse bossen, 'Halloween-huis' en Amsterdam

De politie heeft vannacht opnieuw meerdere illegale feesten beëindigd. In Zuid-Limburg werd daarbij ook de mobiele eenheid ingezet. Daar waren in de bossen tussen Meerssen en Stein, bij Geulle, zo'n 100 tot 150 feestgangers op de been. De Limburgse politie kreeg bij de actie hulp van eenheden uit Amsterdam, Noord-Brabant en Oost-Nederland.

Ook in Halfweg bij Amsterdam greep de politie vannacht in. Daar hielden tientallen feestgangers een Halloween-feestje in een vakantiehuisje voor acht personen, twittert een woordvoerder van de politie Haarlemmermeer.

In het nabijgelegen Hoofddorp maakten agenten gisteravond al een einde aan een illegaal feest. Daar werden volgens de politie meerdere processen-verbaal opgemaakt.

In Amsterdam heeft de politie vannacht drie illegale feesten beëindigd. Op een feest in een woning op de Zuidas waren zo'n zestig bezoekers. Drie van hen kregen een proces verbaal, de twee eigenaren van de woning en iemand die als een soort portier fungeerde. In een woning niet ver van het Leidseplein maakte de politie een eind aan een feest met harde muziek met meer dan twintig gasten. Daarbij is een persoon aangehouden en de muziekapparatuur is in beslag genomen.

In een bedrijfspand op een industrieterrein langs de ringweg A10 waren tegen de negentig mensen aan het feestvieren. 46 van hen zijn bekeurd, de andere gingen ervandoor toen de politie arriveerde. Ook de organisator ging op de bon en twee personen werden aangehouden, een omdat hij een agent een kaakslag gaf. De geluidsapparatuur is in beslag genomen.

Meerdere feesten

Sinds de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt moest de politie al meerdere malen ingrijpen bij feesten waar de regels niet worden nageleefd. In de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurde dat in onder meer Utrecht, Rotterdam en Angerlo. Tientallen jongeren kregen een boete.

Vorig weekend waren er in Hilversum meer dan 300 mensen bij een illegaal feest onder een snelwegviaduct in aanbouw. Daar werden toen twee mensen aangehouden: een dj en een bezoeker die een agent zou hebben geschopt.