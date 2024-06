Osaka herkent mentale problemen Van de Zandschulp: 'Verzamel goede mensen om je heen'

De tweevoudig winnares van zowel de US Open (2018 en 2020) als Australian Open (2019 en 2021) heeft alle reden om te vragen om geduld. Ze is immers van ver gekomen.

Osaka zakte in 2021 en 2022 door mentale problemen op de wereldranglijst. Ze vertelde daar onder meer uitgebreid over in een Netflix-documentaire. In 2023 kwam ze niet actie in verband met de geboorte van haar dochter, in juli van dat jaar.

Anno 2024 is de Japanse, die haar tennisjeugd in de Verenigde Staten doorbracht en in die periode veelal in New York te vinden was, terug op de baan en wil de huidige nummer 125 van de wereld de top weer bestormen.

En dat zit er best in. Osaka dreef Iga Swiatek onlangs in de tweede ronde op Roland Garros nog tot het uiterste. De Japanse kwam zelfs op matchpoint tegen de latere winnares uit Polen.