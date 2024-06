Run op dieselbusjes: branche, gemeenten willen duidelijkheid milieuzones

Politiek verslaggever Ewoud Kieviet:

"Het uitstellen van de zero-emissiezones wordt ingewikkeld, geven ook coalitiepartijen toe, omdat gemeenten daar zelf over gaan. Wel zijn er nu al acht verschillende ontheffingsgronden afgesproken. Bijvoorbeeld als een bakker een elektrische bus niet kan betalen, of voor kermis- of circusvoertuigen. De coalitiepartijen willen uiteindelijk met een wet vastleggen dat de uitzonderingen overal hetzelfde worden, maar het kan wel twee jaar duren voordat die wet er is. Tot die tijd gaan gemeenten er zelf over."