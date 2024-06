Een EK zonder Frenkie de Jong hoeft voor dit Oranje geen verloren EK te zijn

Bijna was het een rimpelloze voorbereiding op het EK. Buiten de ingecalculeerde herstelperiode van Frenkie de Jong was iedereen fit en met een 4-0 overwinning op Canada steeg de Oranje-koorts. De 4-0 overwinning van gisteren op IJsland was een mooi vervolg.

De blessure van Teun Koopmeiners in de warming-up en het nieuws over het afvallen van Frenkie de Jong achteraf wierpen echter een schaduw over de EK-voorbereiding van het Nederlands elftal. Het deed pijn bij de spelers en de bondscoach. Ondanks deze tegenslag is optimisme op zijn plaats.

Enkele jaren geleden was het gemis van De Jong een ramp, maar Oranje is inmiddels, helaas, gewend om te spelen zonder de middenvelder van FC Barcelona. Van de veertien interlands in de tweede periode van Ronald Koeman als bondscoach miste De Jong er tien door blessures, inclusief de laatste twee tegen Canada en IJsland.

Alternatieven

Ryan Gravenberch was mede door de blessure van Frenkie de Jong al verrassend opgenomen in de EK-selectie en kreeg afgelopen donderdag een kans op de plek van De Jong, links op het middenveld. Dat deed hij naar behoren, zonder op te vallen.

Tegen IJsland was het de beurt aan Veerman en de PSV'er toonde zijn kwaliteiten. De 25-jarige Veerman speelde in zijn tiende interland zoals altijd zonder vrees, met bravoure, en strooide met uitstekende passes. Niet voor niets deden de oud-internationals Arnold Mühren en Ronald de Boer vorige week al een oproep tot Veerman in Oranje.