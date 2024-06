Tienduizenden euro's compensatie voor passagiers turbulentievlucht Singapore Airlines

Singapore Airlines heeft passagiers die aan boord waren van de turbulentievlucht compensatie aangeboden. Het toestel kwam vorige maand in zware turbulentie terecht. Tientallen mensen raakten gewond, belandden op de intensive care en één man overleed. De vliegtuigmaatschappij biedt passagiers nu compensaties aan, die oplopen tot tienduizenden dollars.

"Passagiers met lichte verwondingen door het incident hebben we 10.000 dollar compensatie aangeboden", meldt de luchtvaartmaatschappij in een verklaring op Facebook. Degenen die serieuzere verwondingen opliepen, hebben een uitnodiging gekregen om een compensatieaanbod te komen bespreken 'dat aan hun behoeften voldoet'.

"Passagiers van wie medisch is vastgesteld dat ze ernstige verwondingen hebben opgelopen, langdurige medische zorg nodig hebben en financiële hulp aanvragen, krijgen een voorschot van 25.000 dollar aangeboden om in hun onmiddellijke behoeften te voorzien", is verder in de verklaring te lezen. Daarnaast zegt Singapore Airlines dat alle passagiers al 1.000 dollar hebben gekregen "om hun onmiddellijke kosten te dekken bij vertrek uit Bangkok".

Gelanceerd

Het toestel van Singapore Airlines daalde binnen vijf seconden maar liefst 54 meter. Door die vrije val werden mensen die niet vastzaten met een gordel gelanceerd uit hun stoel.

Het vliegtuig maakte na de turbulentie een noodlanding in Thailand. Er waren 211 passagiers en 18 bemanningsleden aan boord. Het toestel was onderweg van Londen naar Singapore.