Oranje heeft 'goed gevoel' na uitzwaaiwedstrijd, maar baalt van blessures

Koeman, die vanmiddag rond vijf uur pas het nieuws over De Jong hoorde, klaagde ook over de lange, zware speelkalenders van topclubs, volgens hem een oorzaak van de blessure van De Jong. "We zitten met de gebakken peren."

"Pijnlijk, hij brengt veel rust in het spel", zei Depay. "We gaan hem missen", treurde Simons na afloop. "Maar we gaan ook ons best door voor hem om er een mooi toernooi van te maken."

Speciale groep

Twee flinke tegenvallers dus voor Oranje in de uitzwaaiwedstrijd, terwijl het groepsgevoel bij Oranje juist zo goed lijkt.

"Deze groep is speciaal", zei Van Dijk direct na de wedstrijd. Simons benadrukte ook de hechtheid van de ploeg. "Het is een echt team. Iedereen kent elkaar heel goed. Dat is belangrijk. Iedereen is nu heel blij."

Simons speelde een goede wedstrijd en maakte zijn eerste doelpunt in Oranje, maar zag Jeremie Frimpong op zijn positie als invaller ook indruk maken. Van vragen over of hij zich zorgen maakt om zijn basisplek wilde Simons niks weten.

"We moeten geen concurrentie creëren, het is een teamgenoot", zei Simons over Frimpong, waarmee hij het groepsgevoel van Oranje nog het best illustreerde.