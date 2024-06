Veiligheidsraad steunt plan staakt-het-vuren Gaza, Hamas reageert positief

De VN-Veiligheidsraad heeft zich in een resolutie achter het plan voor een staakt-het-vuren geschaard, dat vorige maand door de Amerikaanse president Biden is gepresenteerd. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN zei vandaag dat dit plan "de beste en meest realistische kans is om deze oorlog in ieder geval tijdelijk te stoppen".

Het plan voorziet in een permanent staakt-het-vuren, volledige terugtrekking van het Israëlische leger uit de Gazastrook, een ruil van gijzelaars tegen gevangenen, een plan voor de wederopbouw, het herstel van de aanvoer van humanitaire hulp en de terugkeer van vluchtelingen naar hun woningen.

Zowel Hamas als Israël krijgt de opdracht de afspraken in dat plan volledig en zonder te vertragingen uit te voeren. Veertien leden van de Veiligheidsraad stemden voor, Rusland onthield zich van stemming.

Het is wel maar de vraag of Israël zich iets van deze uitslag zal aantrekken. Volgens de Amerikanen heeft Israël het plan geaccepteerd, maar de Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij alleen over een permanent staakt-het-vuren wil praten als de Hamas-milities en het Hamas-bestuur volledig zijn ontmanteld.

Reactie Hamas

De leiding van Hamas heeft positief gereageerd. Het is wel onduidelijk of de groep onvoorwaardelijk met het plan instemt. "We bevestigen dat we bereid zijn om via de bemiddelaars te onderhandelen over hoe we de uitgangspunten kunnen realiseren, in lijn met de eisen van de bevolking en het verzet", aldus Hamas.