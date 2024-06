Oranje zwaait uit met klinkende zege op IJsland en primeur voor Simons

IJsland zakte vanaf het begin ver terug, maar met lange passes tot achter de laatste linie van de bezoekers kwam Oranje er regelmatig gevaarlijk door. Op scherp stond Oranje in dat begin nog niet helemaal, want verschillende kopballen misten richting.

In de 23ste minuut werd de ban gebroken. Veerman zag Dumfries vrij op rechts en had een mooie pass in huis op de opgekomen rechtsback. Dumfries kopte de bal direct voor, waar Xavi Simons stond om zijn eerste interlandgoal te maken. Een bevrijdende goal wellicht, in zijn veertiende interland.

Veerman strooide met goede passes en nog meer kansen volgden voor het Nederlands elftal. Memphis Depay, opnieuw met zijn witte haarband, liet er een paar liggen, Reijnders en Simons liepen elkaar een keer in de weg en Dumfries beoordeelde een voorzet net verkeerd.

Invallers brengen impuls

Zo was het bij rust 1-0, waar het net zo goed 3-0 had kunnen staan. Vlak na rust sloeg Oranje toe uit een corner en evenals tegen Canada was het aanvoerder Virgil van Dijk die binnenkopte, nadat de hoekschop door Schouten en Nathan Aké was verlengd.

Een onachtzaamheid van Reijnders leverde IJsland de eerste goede kans op, maar Stefan de Vrij was alert en voorkwam een tegentreffer. De IJslandse invaller Stefán Teitur Thórdarson was met een vlammend schot nog dichter bij een goal. Hij raakte de paal.