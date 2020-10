Motorcrosser Van de Ven loopt WK-titel mis na zenuwslopende ontknoping

Nancy van de Ven tweede in hoogste motorcrossklasse voor vrouwen - NOS

In de hoogste motorcrossklasse voor vrouwen, de WMX, is Nancy van de Ven na een zenuwslopende ontknoping de wereldtitel misgelopen. De 22-jarige crosser stond na de laatste race van het seizoen in puntenaantal gelijk met de Nieuw-Zeelandse Courtney Duncan, maar omdat Duncan dit seizoen meer zeges behaalde, veroverde zij de wereldtitel.

In de eerste manche in Trentino kwam Van de Ven vroeg ten val en eindigde als vijfde. Duncan viel ook, maar wist de manche te winnen. Daardoor kwam het aan op de allesbeslissende tweede race. Die kwam Van de Ven uitstekend door en wist ze zelfs te winnen. Voor de wereldtitel was het afwachten op welke plek Duncan zou eindigen.

Duncan eindigde als derde wat dus precies genoeg was voor de wereldtitel, Van de Ven bleef achter met zilver. Precies dezelfde eindstand als vorig jaar.