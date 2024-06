Koning ontmoet dochter Martin Luther King, 'slavernijexcuses inspirerend'

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben op werkbezoek in de Verenigde Staten in Atlanta een bezoek gebracht aan het Martin Luther King Jr. Center. Het koningspaar sprak daar onder anderen met de jongste dochter van Martin Luther King, Bernice.

Atlanta is de geboorteplaats van King. Hij was de charismatische leider van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, bekend van onder meer zijn beroemde 'I Have a Dream'-speech in 1963 in Washington. King werd in 1968 vermoord in Memphis en is nog altijd het symbool van de geweldloze strijd tegen rassenscheiding en racisme.

In een toespraak bij het herinneringscentrum ter ere van King, dat kort na de moord op King werd opgericht en waarvan Bernice King de directeur is, zei de koning ontroerd te zijn. "Het was hier in Atlanta waar de strijd voor gelijke rechten begon", zei hij. "Een strijd zonder geweld, verdedigd door een man die geloofde in de kracht van zijn woorden en de fundamentele waarden waarin hij geloofde: vrijheid, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid."

De koning stipte in zijn speech ook de strijd tegen discriminatie en racisme in Nederland aan. Bernice King zei tijdens het bezoek van het koningspaar "geïnspireerd" te zijn geraakt door de slavernijexcuses van de koning, die hij op 1 juli vorig jaar maakte. "We hopen dat mensen in de toekomst samen hun land vooruit helpen, in termen van de verontschuldiging en berouw rond het slavernijverleden", zei King. "We waarderen die excuses enorm en zijn er erg door geïnspireerd."

Het koningspaar met Bernice King bij het graf van Martin Luther King: