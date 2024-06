Verbazing in Frankrijk over nieuwe verkiezingen: 'Macron speelt blufpoker'

Een andere optie is dat Le Pens partij wel fors wint en een (radicaal-)rechtse coalitie gaat vormen. Voor Macrons baan betekent dat in principe niets: zijn ambtstermijn als president loopt tot 2027. Wel moet hij dan samenwerken met een regering van een andere politieke kleur.

Dat wordt chaos, voorspelt Leclerc. "Het land kan onbestuurbaar worden." Maar mogelijk vindt Macron dat helemaal niet erg. In Frankrijk wordt gespeculeerd dat hij hoopt dat zo'n rechts-radicale regering snel flopt en de bevolking teleurgesteld raakt in RN.

Veel Fransen zijn Macron beu

Le Pen en haar partijgenoten roepen al maanden dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Na de zege van RN bij de EU-verkiezingen zou die roep waarschijnlijk alleen maar sterker zijn geworden.

Ondertussen is de president minder populair dan ooit, zegt Leclerc. Veel Fransen zijn klaar met hem, zeker nadat hij zonder overleg met het parlement de pensioenleeftijd verhoogde van 62 naar 64 jaar. "De kloof tussen de Franse samenleving en de elites rond Macron is enorm. Hij zit in een politieke impasse waar hij moeilijk uit kan komen."

De verkiezingen zijn al snel: 30 juni is de eerste ronde, 7 juli de tweede. RN overweegt een alliantie met andere rechts-radicale partijen. Linkse partijen moeten dat voorbeeld volgen, vindt parlementslid Éric Coquerel van het radicaal-linkse La France insoumise. "Extreemrechts kan aan de macht komen en is in Europa al dominant. De geschiedenis leert ons dat alleen een verenigde linkervleugel het tij kan keren."