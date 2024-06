Metro's botsen op omgevallen boom in Rotterdam, ook op andere plekken stormschade

ProRail meldt dat een trein is gestrand vanwege een boom op een bovenleiding tussen Amsterdam en Duivendrecht. Volgens NH moeten de inzittenden nog geëvacueerd worden.

Er is in beide richtingen geen treinverkeer mogelijk tussen Amsterdam Centraal en Bijlmer Arena. De NS verwacht dat het treinverkeer rond 22.45 weer normaal rijdt.

Windkracht 9

In Hoek van Holland nam de windkracht rond 15.50 uur toe naar 9, waarmee er officieel sprak was van storm. In de omgeving knakten meerdere bomen om. Dat gebeurde ook op verschillende plekken in Brabant en Limburg. In Middelburg viel een boom bovenop een auto. In Maastricht viel een boom op het dak van een woning, schrijft L1.