Juni is vooralsnog nat en koud, maar uitzonderlijk is dat niet

Op 1 juni is de meteorologische zomer begonnen, maar van echt zomerweer is nog geen sprake. Het regent, het is maar een graad of 15 en het ziet er niet naar uit dat er snel verbetering in komt. Toch is het natte weer weer voor deze tijd van het jaar niet uitzonderlijk.

Vandaag was er naast bewolking en regen ook harde wind: met name in de provincie Zeeland, waar de windstoten rond 95 kilometer per uur uitkwamen. Het KNMI had vanwege de windstoten voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant code geel afgegeven. Die waarschuwing is inmiddels weer ingetrokken.