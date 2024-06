Sadílek mist EK door afdaling met driewielerkart, niet door fietsongeluk

De Tsjechische voetballer Michal Sadílek mist het EK niet door 'zomaar' een fietsongeluk. De FC Twente-middenvelder liep zijn verwonding aan het been op door een afdaling met een driewieler.

De voetbalbond van Tsjechië bracht zondag naar buiten dat Sadílek een blessure aan het scheenbeen had opgelopen bij een hersteltraining op de fiets tijdens het trainingskamp van de Tsjechische ploeg in Duitsland.

Maar maandag kwam de voetbalbond met meer informatie over het ongeval, nadat Duitse en Tsjechische media erachter waren gekomen dat het verhaal van Sadíleks blessure net even wat ongebruikelijker was.

Driewielerkart

Samen met ploeggenoten Ladislav Krejcí en David Jurásek was Sadílek op een vrije dag de bergen in het Oostenrijkse Schladming ingetrokken om met een driewieler af te dalen. De voetballer reed op de bij toeristen populaire afdaling met de kart door een kuil en crashte, waarna een ambulance moest worden gebeld.

De bond bevestigde het verhaal en toelichting. "Het was een fout om geen volledige informatie te verstrekken. Daarvoor verontschuldigt de bond zich bij de media en ook bij de sportliefhebbers", aldus de bond.

Sadílek zelf wordt niets kwalijk genomen door de bond. "Het ongeluk gebeurde in de vrije tijd van de speler, die hij zelf mocht invullen. Hij heeft teamregels noch andere interne afspraken overtreden."

Tranen

Bondscoach Ivan Hasek ging voor de vriendschappelijk wedstrijd ter voorbereiding op het EK niet in op het voorval. Maar hij meldde wel: "Toen Sadílek wegging, hadden alle jongens tranen in hun ogen. Het spijt ons allemaal vreselijk. Jammer, hij keek uit naar het EK."

Zonder Sadílek speelt Tsjechië dinsdag 18 juni het eerste groepsduel tegen Portugal. De Tsjechen zitten ook in de groep met Turkije en Georgië.