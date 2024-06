Van supermarkt tot waterschap: steeds meer agressie tegen werknemers

In april werd bekend dat supermarktketen Dirk van den Broek personeel uitrust met bodycams om onveilige situaties tegen te gaan. In de afgelopen maand kregen verschillende medewerkers van het waterschap Limburg, dat de handen vol had aan wateroverlast in de provincie, te maken met bedreigingen.

Hetzelfde geldt voor medewerkers van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Zij handhaven op mensen die via een illegale frequentie een radiozender in de lucht houden. Hierdoor kunnen de kanalen verstoord worden waarop hulpdiensten onderling met elkaar communiceren. Niet iedereen is blij met de handhaving. Tegen de medewerkers worden verschillende bedreigingen geuit, zoals dat mensen weten waar ze wonen of waar hun kinderen naar school gaan. Om sommige inspecteurs beter te beschermen, is beveiliging ingehuurd.

'Een zekere systeemhaat'

Hans Boutellier, hoogleraar polarisatie en veerkracht aan de Vrije Universiteit, ziet ook dat de agressie tegen medewerkers in meerdere sectoren toeneemt. Vooral bij beroepen die je zou kunnen rekenen tot het publieke domein, zoals kabelleggers of supermarktmedewerkers. "De supermarkt vinden mensen toch een beetje van zichzelf. Kabellegers staan opeens in je straat en breken je stoep open. Dit ligt in het verlengde van de agressie die je al veel langer ziet, tegen overheidsfunctionarissen of publieke dienstverleners, waarbij het toch wel wijst op een zekere verheviging van de problematiek."