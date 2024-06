Succescoach Doudesis tot en met Spelen van 2028 bij waterpolosters

Zwembond KNZB heeft het contract met bondscoach Evangelos Doudesis van de Nederlandse waterpolosters verlengd met vier jaar. De 39-jarige Griek blijft nu tot en met de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028.

De succescoach heeft niet getwijfeld of hij bij moest tekenen zegt hij. "Ik houd van deze job en van deze plek. Ik ervaar nog steeds net zoveel energie en plezier als in 2015, toen ik voor het eerst in Zeist was om training te geven aan Jong Oranje", zegt hij in een persbericht.

Doudedis volgde in het najaar van 2021 Arno Havenga op. Onder de Griek speelde Oranje zes eindtoernooien en veroverde het WK-goud in 2023 en WK-brons in 2022. Eerder dit jaar pakte Nederland onder zijn leiding EK-brons.