Franse burgemeesters bezorgd, 'verkiezingen en Spelen te dicht op elkaar'

Burgemeesters in Frankrijk maken zich zorgen over de organisatie van de komende parlementsverkiezingen. Die werden gisteravond door president Macron uitgeschreven, na de forse nederlaag van zijn partij bij de Europese verkiezingen en de overwinning van het radicaal-rechtse Rassemblement National.

De eerste ronde is al op 30 juni, een week later volgt de tweede ronde. De voorbereidingstijd is heel kort en valt ook nog eens samen met de laatste voorbereidingen voor de Olympische Spelen die op 26 juli beginnen.

De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, noemt Macrons besluit tot vervroegde verkiezingen "extreem verontrustend" en "moeilijk te begrijpen".

Koepelorganisatie l'Association des maires de France (de vereniging van burgemeesters van Frankrijk), stelt dat het "plotselinge besluit" een aanzienlijke belasting voor de gemeenten vormt en tot praktische problemen kan leiden.

Volgens de vereniging worden gemeenten niet alleen in beslag genomen door de Olympische en Paralympische Spelen, maar hebben ze ook te maken met de drukte van toeristen. Ze vrezen verder dat het lastig wordt om voldoende mensen te vinden voor de stembureaus, waardoor er een groter beroep moet worden gedaan op ambtenaren.

Uiteenlopende reacties

"Net als veel mensen was ik verbijsterd toen ik hoorde dat de president had besloten het parlement te ontbinden", zegt Hidalgo, die lid is van de Socialistische Partij.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) sprak vandaag geruststellende woorden en zei dat de politieke ontwikkelingen in Frankrijk de voorbereidingen van de Olympische Spelen niet zullen verstoren. "Frankrijk is gewend aan het houden van verkiezingen. Er komt een nieuw parlement en een nieuwe regering en iedereen zal de Olympische Spelen steunen", zei de voorzitter van het IOC, Thomas Bach.