Amsterdam haalt 1200 Chinese camera's de komende jaren weg

De gemeente Amsterdam gaat ruim 1200 camera's van Chinese makelij weghalen uit de stad vanwege zorgen over spionage en mensenrechten. Dat meldt wethouder Alexander Scholtes (ICT en digitale stad) in een brief aan de gemeenteraad.

In 2022 bleek uit onderzoek van de NOS dat in ruim vijftig Nederlandse gemeenten Chinese camera's hangen van de merken Hikvision en Dahua. De camera's zijn betaalbaar en van goede kwaliteit, maar er zijn zorgen over spionage en mensenrechtenschendingen door fabrikanten.

Inlichtingendienst AIVD waarschuwde eerder al dat China een "offensief cyberprogramma" gericht op Nederland heeft.

Een deel van de camera's hangt bij 'gevoelige' gebouwen als politiebureaus en gebouwen van het ministerie. Naar aanleiding van dat onderzoek besloten verschillende gemeenten de Chinese camera's te vervangen.

Motie

Volgens stadsomroep AT5 wil ook de Amsterdamse gemeenteraad al jaren af van de camera's. Suleyman Aslami van D66 diende daarom vorig jaar een motie in. Hij riep op om een groot onderzoek in te stellen naar de problemen die de Chinese apparaten met zich meebrengen. Een groot deel van de raad steunde de motie.

Met de aanpassing zegt Scholtes een "krachtig signaal af te willen geven aan de markt om alternatieven te vinden voor Chinese camerasystemen". De camera's in Amsterdam worden binnen vijf jaar verwijderd. Sneller kan niet omdat "het tussentijds vervangen van alle Chinese camera's leidt tot hoge extra kosten".

D66 Amsterdam is blij met het besluit.