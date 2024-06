Materiaalpech nekt De Lie in Ronde van Zwitserland, Coquard wint tweede etappe

Bryan Coquard heeft de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De snelle Fransman van Cofidis was in de straten van Regensdorf sneller dan Michael Matthews. Arnaud De Lie werd derde, nadat hij in volle sprint te maken had gekregen met kettingproblemen.

Coquard was al bezig aan een goed jaar met veel ereplaatsen, maar had nog geen wedstrijd gewonnen. Vlak voor de Tour de France is dit een welkome bevestiging van goede vorm voor de kleine sprinter.