Met ontslag premier De Croo kan België zich opmaken voor lastige formatie

Verslaggever Joris van Poppel vanuit Brussel:

"Formeren in België is altijd erg ingewikkeld. De vorige keer duurde het bijna anderhalf jaar om een regering te vormen. Maar het zou nu iets eenvoudiger kunnen zijn. De uitslag van de Waalse verkiezingen is gerust een aardverschuiving te noemen. In Wallonië was links altijd de grootste, nu is dat voor het eerst centrumrechts. Dat zou het makkelijker kunnen maken om een akkoord te sluiten met de Vlaamse kant, waar ook centrumrechts is gestemd.

Tegelijk blijft het in België dus lastig formeren. De grootste partij in Vlaanderen, de N-VA, wil België namelijk flink hervormen. Ze willen saneren, het begrotingstekort onder controle krijgen en de sociale zekerheid aanpakken. Ze willen dat Vlaanderen meer zeggenschap krijgt in België. Of ze de Franstalige partijen zover krijgen daarmee akkoord te gaan, is de vraag."