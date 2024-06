Hoe stemden de 27 EU-lidstaten? Een overzicht

In het EU-land met de meeste zetels in het parlement, Duitsland, kregen de regeringspartijen flinke klappen. De sociaaldemocratische SPD van bondskanselier Scholz leverde ten opzichte van vijf jaar geleden weliswaar weinig in, maar haalde met nog geen 14 procent van de stemmen het slechtste resultaat ooit in een algemene verkiezing.

Coalitiepartner De Groenen ging van 20,5 naar 11,9 procent van de stemmen en de liberale FDP van 5,4 naar 5,0 procent.

Grootste partij in Duitsland werd de christendemocratische CDU/CSU (30,0 procent). Tweede werd het radicaal-rechtse AfD (15,9 procent), dat een fikse winst boekte.

Radicaal-rechts de grootste in Frankrijk en Italië

Ook in Frankrijk deed de regering het slecht. De partij van president Macron kreeg ruim twee keer zo weinig stemmen als het radicaal-rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen.

Een overwinning van Le Pen was weliswaar verwacht, maar de grootte ervan kwam voor velen als een verrassing. In een reactie heeft president Macron nieuwe parlementsverkiezingen uitgeschreven voor 30 juni. "Ik kan niet doen alsof er niets is gebeurd", zei hij.

In Italië was er eveneens succes voor radicaal-rechts. Fratelli d'Italia van premier Meloni boekte zoals verwacht een grote overwinning en ging van 6 naar ruim 28 procent van de stemmen. Tweede eindigde de centrumlinkse Partito Democratico (ruim 24 procent).

De winst van Meloni's partij ging ten koste van onder meer de Vijfsterrenbeweging en vooral Lega van vicepremier Salvini. Die laatste radicaal-rechtse partij, in 2019 nog de grootste, is nu de vijfde partij van het land met 9 procent van de stemmen.