Panden universiteit Groningen beklad met pro-Palestijnse leuzen

Twee gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zijn beklad met pro-Palestijnse leuzen. Ook zijn bij een van de panden de ruiten ingegooid.

De politie kreeg vannacht rond 03.00 uur een melding binnen van vernielingen bij een universiteitsgebouw aan de Muurstraat. Het pand was beklad met pro-Palestijnse leuzen en twee ramen waren vernield. Rond 10.00 uur bleek ook een pand aan de Grote Kruisstraat beklad met rode verf en leuzen.

Op de plek waar ramen zijn ingegooid zitten kantoren en werkruimtes. Een woordvoerder zegt tegen RTV Noord dat de universiteit is geschrokken van de incidenten. "We betreuren ontzettend dat dit weer gebeurt. Dit soort acties zijn gewoon vandalisme. Daarom hebben we aangifte gedaan."

Banden met Israëlische instellingen

Op meerdere universiteiten, waaronder de RUG, zijn al langer pro-Palestijnse protesten. De demonstranten willen dat de banden met Israëlische organisaties verbroken worden, vanwege de oorlog in Gaza. Voor sommige actievoerders gaat het om alle banden, voor andere actievoerders om de banden met organisaties die de oorlog in Gaza zouden steunen.

Bij meerdere universiteiten zijn tijdens de protesten gebouwen beklad of vernielingen aangericht. In Nijmegen werd vorige week een protestactie van pro-Palestijnse demonstranten door de politie beëindigd. Dat gebeurde nadat de betogers vernielingen hadden aangericht.

Open brief

De Erasmus Universiteit in Rotterdam liet enkele dagen eerder weten strenger op te treden nadat demonstranten een campus hadden beklad met verf.

Zaterdag lieten de Nederlandse universiteiten weten niet van plan zijn om de samenwerking met Israëlische instellingen stop te zetten. In een open brief in Trouw zeiden de rectoren van de vijftien instellingen niet in te gaan op de eis van actievoerende studenten.