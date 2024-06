OM eist 24 jaar cel tegen ‘gewelddadige cocaïnehandelaar’ Jos L.

Tegen de vermoedelijke drugsbaron Jos L. heeft het Openbaar Ministerie vandaag 24 jaar gevangenisstraf geëist. Het OM houdt hem verantwoordelijk voor de smokkel van duizenden kilo's cocaïne en een liquidatiepoging.

De 32-jarige L., in de media vaak omschreven als 'Bolle Jos', is de meest gezochte crimineel van dit moment. Al jaren is hij spoorloos. Het OM heeft hem ondanks een uitgebreide zoektocht en een beloning van 200.000 euro voor de gouden tip nog niet kunnen vinden.

De rechtbank in Rotterdam behandelde de zaak vandaag daarom zonder verdachte. Hij liet zich ook niet vertegenwoordigen door een advocaat.

Op basis van onderschepte chatberichten denkt het OM dat Jos L. in iets meer dan een half jaar tijd bijna 7000 kilo cocaïne heeft ingevoerd via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Dat was in 2019 en 2020.

De zes partijen werden allemaal door de douane in beslag genomen. Daar zat ook een megavangst van ruim 4000 kilo bij in een loods in Antwerpen. "Een onderschepte partij cocaïne lijkt voor hem niet meer dan een ingecalculeerd bedrijfsrisico", zei de officier van justitie. Na de inbeslagname van een paar honderd kilo coke schreef L. dat er nog altijd duizenden kilo's onderweg waren op zee.

Corrupte contacten

Volgens het OM is Jos L. dan ook de drijvende kracht achter grootschalige drugssmokkel. Hij wist in welke containers uit Zuid-Amerika cocaïne verstopt zat en regelde uithalers om de drugs op te pikken in de haven. Hij maakte volgens de officier van justitie steeds groepsapps aan met medeverdachten om de klussen te bespreken.

Volgens de onderschepte berichten beschikte hij ook over tal van corrupte contacten in de havens van Rotterdam en Antwerpen, zoals bij de douane, containerbedrijven en bij transporteurs. Die hielden hem op de hoogte van controles of leverden valse zegels voor de containers, zodat niet opviel dat ze open waren geweest.

Onder schot

Naast cocaïnehandel, gaf Jos L. volgens het OM ook opdracht voor geweld. Zo zou hij een groepje uithalers naar Finland hebben gestuurd, om een partij cocaïne uit een container te halen die in Rotterdam gemist was. Daarbij werd onder andere een vrachtwagenchauffeur onder schot gehouden en bont en blauw geslagen, op instructie van de verdachte.

Daarnaast wordt Jos L. verdacht van het voorbereiden van een liquidatie. Het doelwit was een man, die zelf betrokken was bij het inrichten van de martelcontainers in Wouwse Plantage. De afrekening ging uiteindelijk niet door.

Nog meer strafzaken

De strafeis van 24 jaar is niet de enige zaak tegen Jos L. In februari werd hij in België al tot 12 jaar cel veroordeeld voor de smokkel van andere partijen cocaïne via de haven van Antwerpen. Ook toen ging het om duizenden kilo's.

Twee weken geleden heeft het Belgische OM nog eens 12 jaar tegen hem geëist. Jos L. zou een groep uithalers hebben aangestuurd die bijna 500 kilo coke moesten oppikken in Antwerpen en een beveiliger zwaar mishandelden.

Verder houdt het Nederlandse OM hem verantwoordelijk voor de verdwijning van Naima Jillal, een vrouw die zelf ook actief was in het criminele circuit. Dit onderzoek loopt nog altijd. Tegen familieleden van Jos L. loopt ook nog een zaak, in hun geval wegens witwassen.