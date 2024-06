'Groeiende zorgen' over Haagse bereidheid rechtsstaat te versterken

De staatscommissie die aanbevelingen moet doen over de rechtsstaat in Nederland heeft "groeiende zorgen over politieke bereidheid om de rechtsstaat daadwerkelijk te versterken". In het advies De gebroken belofte van de rechtsstaat waarschuwt de commissie voor vertragende procedures die overheden toepassen.

"Te vaak hoort [de commissie] berichten over overheden die rechterlijke procedures gebruiken om lastige politieke beslissingen uit te kunnen stellen. Of over hun voornemens om een 'crisis' te gebruiken tot datzelfde uitstel. Telkens ten koste van de rechten van (aanstaande) burgers", staat in het rapport.

Specifieke voorbeelden noemt het rapport niet. Wel kwam eind april kwam naar buiten dat de formerende partijen officieel een asielcrisis willen uitroepen zodat vergaande maatregelen kunnen worden genomen om de toestroom van migranten in te perken.

Garanties over grondrechten

De commissie wijst expliciet in het rapport naar de verkiezingswinst van de PVV: "Bij velen in de samenleving en politiek leidde dit tot grote zorgen over de toekomst van de rechtsstaat." De onderhandelende partijen erkenden dat sentiment door "voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis afspraken te maken over het waarborgen van de Grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat".

Tijdens de formatie had vooral NSC een probleem met PVV-plannen die grondrechten raken, zoals een moskeeënban, een koranverbod of het opsluiten van jihadverdachten. Wilders trok daarom enkele van die wetsvoorstellen in en tijdens de formatie werden er garanties afgesproken over de rechtsstaat, die ook terugkeerden in het coalitieakkoord.

Toeslagenaffaire, Groningen, stikstofcrisis

De commissie ging in februari vorig jaar van start, na een unieke gezamenlijk opdracht door kabinet, parlement en rechterlijke macht. Aanleiding was de vertrouwenscrisis tussen overheid en burgers door slepende dossiers als de toeslagenaffaire, de afhandeling van aardbevingsschade in Groningen en de stikstofcrisis.

De Utrechtse rector magnificus Henk Kummeling werd voorzitter van de commissie, waar verder onder anderen toeslagenadvocaat Eva González Pérez, oud-Kamerlid Kees Vendrik en Ernst Numann, oud-vice-president van de Hoge Raad in zaten.

De conclusie van de commissie luidt dat de rechtsstaat "in een staat van verwaarlozing is terechtgekomen". Een te grote groep burgers vreest de overheid in plaats van die te vertrouwen, regelingen zijn ingewikkeld en onvoorspelbaar en de menselijke maat ontbreekt. Dat komt omdat overheden de geest van de rechtsstaat uit het oog verloren.

"De belofte van de rechtsstaat wordt voor een aanzienlijke groep burgers niet ingelost", concludeert het rapport. "Te vaak is de rechtsstaat niet leidend in het handelen van politici, bestuurders en medewerkers van de overheid. De overheid is te ingewikkeld geworden en de rechtsbescherming schiet tekort."