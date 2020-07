'Meesterknecht Oomen volgt Dumoulin naar Jumbo-Visma'

Sam Oomen wordt volgend jaar herenigd met Tom Dumoulin. Nadat Dumoulin vorig jaar de overstap van Team Sunweb naar Jumbo-Visma heeft gemaakt, zal de 24-jarige Oomen dat na dit seizoen doen. Hoewel de transfer door meerdere personen binnen de wielerwereld tegenover de NOS wordt bevestigd, willen de betrokken partijen het nieuws officieel nog niet melden.

Het contract van Oomen bij Team Sunweb loopt aan het einde van dit jaar af. Ook Wilco Kelderman heeft zijn aflopende verbintenis bij de Duitse wielerformatie nog niet verlengd. Voor hoeveel jaar Oomen bij Jumbo-Visma zal tekenen, is nog niet bekend.

Als na Oomen ook Kelderman naar een andere ploeg vertrekt, moet Sunweb op zoek naar een nieuwe kopman voor de grote rondes in 2021. De ploeg zou zijn oog hebben laten vallen op de Fransman Romain Bardet, die een aflopend contract heeft bij AG2R La Mondiale.

In dienst van Dumoulin

Oomen komt uit de opleiding van Rabobank, de voorloper van Jumbo-Visma. Zijn profcarrière begon in 2016. In dat jaar behaalde hij in de derde etappe van de Ronde van de Ain zijn eerste overwinning als beroepsrenner. Vervolgens eindigde de Tilburger ook als eerste in het eindklassement.

Oomen presenteerde zich de jaren vaak als meesterknecht van Dumoulin. Zelf eindigde hij één keer in de toptien van een grote ronde: in 2018 sloot hij de Ronde van Italië af als nummer negen van het eindklassement.

Vorig seizoen bracht Oomen grotendeels door in de lappenmand vanwege een blessure aan zijn liesslagader.