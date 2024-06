Studie laat zien: win-win-dieet is goed voor mens én planeet

Hoe beter de deelnemers zich aan het dieet hielden, hoe kleiner de kans was dat ze stierven als gevolg van belangrijke doodsoorzaken als kanker, hart- en vaataandoeningen en longziekten. De 10 procent die zich het beste aan het dieet hield, had een 30 procent lagere kans daaraan dood te gaan dan de groep die zich er het slechtst aan hield. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd in American Journal of Clinical Nutrition.

Effect mogelijk nog groter

Het Planetary Health Diet is in 2019 geïntroduceerd door de Lancet-EAT-commissie om de groeiende wereldbevolking op een gezonde een duurzame manier te kunnen blijven voeden. "In 2019 ging men nog uit van een veronderstelde gezondheidswinst", vertelt microbioloog Remco Kort van de Vrije Universiteit in Amsterdam. "Deze nieuwe studie laat zien dat die gezondheidswinst er ook echt is."

Kort denkt dat het effect van het dieet op de gezondheid nog wel eens groter zou kunnen zijn dan uit deze studie naar voren komt, omdat de deelnemers allemaal werkzaam waren in de gezondheidszorg. "Die zullen iets gezonder zijn dan de gemiddelde bevolking. Als je de studie zou herhalen met een dwarsdoorsnede van de bevolking, zou je daarom nog meer gezondheidswinst verwachten."

Een grootschalige toepassing van het dieet zou voor de hand liggen, gezien de winst voor zowel mens als planeet. Maar hoofdonderzoeker Walter Willett waakt voor al te veel optimisme: "Veranderingen in gedrag kosten altijd veel tijd. Bovendien worden de milieu- en gezondheidskosten van voeding niet altijd doorberekend in de prijs. En er zijn nog steeds veel subsidies voor ongezonde voeding."

Zelf geeft Willett in ieder geval het goede voorbeeld. "Ik eet veel groente en fruit, volkorenproducten en onverzadigde plantolie. En zo nu en dan een beetje zuivel, vlees of een eitje. Het lijkt veel op het mediterrane dieet, maar je kunt de smaken en producten aanpassen aan iedere cultuur."