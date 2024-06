Radicaal-rechts wint terrein in EU, maar 'niet genoeg voor rechtsere koers'

Ook Kuhn zegt dat de radicaal-rechtse partijen moeten samenwerken om invloed te kunnen uitoefenen. De inval van Rusland in Oekraïne heeft veiligheid bovenaan de agenda gezet, ook in het Europees Parlement. "Er zijn op de rechterflank partijen die pro-Poetin zijn, maar niet genoeg om daar iets mee te kunnen doen."

Op het gebied van migratie verwacht Kuhn op de lange termijn wel een koersverandering. "Ook door nationale verkiezingen, waar mogelijk ook radicaal-rechtse partijen gaan winnen. Het parlement kan dan samen met de Europese Raad (EU-leiders) echt iets veranderen."

Green Deal

Vijf jaar geleden was het klimaat het grote onderwerp van de Europese parlementsverkiezingen. Het resulteerde in de Green Deal: een enorm pakket aan wetten dat ervoor moet zorgen dat lidstaten van de EU in 2050 klimaatneutraal zijn.

"De afgelopen maanden zagen we dat het parlement al steeds kritischer werd over de Green Deal en wetsvoorstellen heeft afgewezen," zegt Kuhn. "Ook door christendemocraten. De kans bestaat dat zij voortaan vaker over rechts zullen gaan om een meerderheid te krijgen."

'Bolwerk tegen extremen'

De middenpartijen hebben duidelijk gemaakt "elkaar vast te zullen houden". EVP-fractieleider Manfred Weber zei dat hij opnieuw met de sociaaldemocraten en liberalen een coalitie wil vormen, "tegen de partijen die Europa kapot willen maken".

Commissievoorzitter en EVP-lijsttrekker Von der Leyen zei: "Samen met andere partijen zullen we een bolwerk tegen de extremen op links en rechts vormen, we zullen ze stoppen."