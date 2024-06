Hoe kijkt buitenlandse pers naar Oranje? 'Koeman is leider met realiteitszin'

Haar eerste gedachte toen ze de selectie van Koeman onder ogen kreeg? "Dit is een team waar veel landen jaloers op zijn", zegt Marie Juul Jørgensen van het Deense TV2.

"Van Dijk is een captain die alle landen zouden willen hebben. Frenkie de Jong is een fabuleuze middenvelder. Denemarken zou zo'n speler willen hebben, al is hij maar 90 procent. En Memphis, met z'n snelheid en flair, kunnen we hem alsjeblieft lenen dit EK?"

Op papier ziet het er allemaal goed uit, vindt ze. Maar meer dan de kwartfinale zit er niet in. "De spelers lijken vaak te denken dat ze geweldig zijn, zonder hun echte klasse te laten zien. Het is aan Koeman om dat aan te wakkeren."

Perfecte schakel

Ook Alessandra Bocci ziet in Koeman de sleutel tot succes. Eindelijk heeft Nederland een leider met realiteitszin, verzucht de verslaggeefster van Gazzetta dello Sport.

"Ik heb het Nederlandse team veel gevolgd. Afgelopen jaren zijn er verkeerde keuzes gemaakt met bondscoaches. Nu zit de juiste man op de juiste plek. Ik hou van Koeman als coach. Hij is de perfecte schakel tussen de fameuze Hollandse School en een meer pragmatische visie die je nodig hebt om succesvol te zijn."

Phil McNulty, die als chef football voor de BBC schrijft, is vooral nieuwsgierig naar het Nederlands elftal. Hij ziet een ideale mix van jong en oud in de ploeg en licht onder anderen de in Engeland spelende Micky van de Ven ("superb"), Virgil van Dijk en Cody Gakpo uit.