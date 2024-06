Synchroonzwemster Steenbeek op EK als derde naar finale vrije kür

Synchroonzwemster Marloes Steenbeek heeft zich bij de EK zwemmen in Belgrado zonder problemen geplaatst voor de solofinale vrije kür, die donderdagochtend wordt afgewerkt.

De 19-jarige Zaanse, in februari goed voor de achtste plaats bij de WK in Qatar, scoorde tijdens de kwalificatie 220,7084 punten en ging daarmee als derde naar de eindstrijd.

De Oostenrijkse Vasiliki Alexandri noteerde met 251,7750 de hoogste score, net boven de Duitse Klara Bleyer die op 247,9438 punten uitkwam.

Steenbeek, die dinsdag ook in actie komt in de finale van technische kür, was eerder dit jaar succesvol met podiumplaatsen bij de World Cups in Beijing en Parijs.

Geen langebaanploeg

Bij de EK in de hoofdstad van Servië komen de Nederlandse langebaanzwemmers overigens niet in actie. Zwembond KNZB besloot dit toernooi te mijden vanwege de overvolle kalender, waarop uiteraard de Olympische Spelen de hoogste prioriteit hebben.