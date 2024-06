Horner begrijpt Verstappens irritaties: 'We zitten in woelig water'

Er zat wel vaker wat tegen. Een auto die maar niet comfortabel wilde aanvoelen in Singapore, remproblemen in Australië, gestuiter "als een kangoeroe" in Monaco. Max Verstappen reageerde er steeds vrij gelaten op.

Niet gefrustreerd, maar realistisch door de gedachte: één slecht weekeinde kost je de wereldtitel niet.

In Canada was Verstappen zaterdagavond na de kwalificatie dan ook opvallend uitgesproken. Te veel tegenslag, te weinig vlekkeloze weekeinden. In de incidenten herkende Verstappen een patroon. "Het loopt even niet bij ons", was de strekking van zijn verhaal, tijdens weer een grandprix-weekeinde waarin hij tegen problemen met zijn auto aanliep.

Toch zestigste zege

Zonder gevolgen, overigens. Een dag later stond Verstappen toch met de champagne te spuiten als winnaar van de spectaculaire grand prix in Montreal, de zestigste zege van zijn carrière.

Toch begrijpt teambaas Christian Horner wel waar Verstappens irritatie na de kwalificatie vandaan kwam. Horner is het met de drievoudig wereldkampioen eens dat het team niet aan de allerbeste weken bezig is.