City sleept Premier League voor rechter, in aanloop naar nog grotere zaak

Het clubseizoen is net voorbij, maar voor Manchester City breekt nu misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het jaar aan. Een juridische strijd met de Premier League, waarvan de uitkomst grote gevolgen kan hebben.

Eind vorige week werd bekend dat City naar de rechter stapt om de Associated Party Transaction-regels (APT). De behandeling van de zaak begint vandaag en een uitspraak wordt binnen twee weken verwacht.

Dankzij kapitaalkrachtige sponsors groeide City de afgelopen jaren uit tot een van de grootste clubs van Engeland. In de vorige zeven seizoenen werd de ploeg van succestrainer Pep Guardiola liefst zes keer kampioen. Maar de grote vraag is of City zich aan alle financiële regels heeft gehouden.