Hassan oefent in aanloop naar Spelen met twee afstanden binnen een uur

Terwijl de EK atletiek in Rome in volle gang zijn, is een van Nederlands beste atleten aan de andere kant van de oceaan te bewonderen: Sifan Hassan is daar momenteel actief op het Portland Track Festival in de Verenigde Staten.

De tweevoudig Olympisch kampioene oefende met het oog op de Spelen in Parijs met twee wedstrijden in zeer korte tijd. Eerst liep ze de 5.000 meter, die ze relatief eenvoudig won in een tijd van 14.43,85. Om vlak daarna ook de 1.500 meter te lopen. De rusttijd tussen de twee afstanden van 20 minuten bleek toch wat kort, want Hassan werd in haar tweede race vierde in 4.08,22.

Voorbereiding op Spelen

Hassan heeft nog niet bekendgemaakt welke afstanden ze in Parijs gaat lopen. Naast de 1.500 en 5.000 meter heeft ze zich ook gekwalificeerd voor de 10 kilometer en de marathon.

Op de Spelen is de finale van de 1.500 meter op de avond voor de marathon. Daarom wil Hassan nu ondervinden hoe haar lichaam reageert op zware inspanningen in korte tijd.

In aanloop naar de Spelen besloot Hassan de EK over te slaan en voor een "zware trainingsperiode" te gaan. Eind mei gaf ze aan nog niet in topvorm te zijn.

In juli loopt Hassan de 1.500 meter op de Fanny Blankers Koen Games in Hengelo. Op de Spelen in Tokio in 2021 won Hassan drie medailles. Ze was goed voor goud op de 5.000 en 10.000 meter, terwijl ze brons pakte op de 1.500 meter.