Verstappen geniet van regenrace: 'Moet je niet te vaak hebben, het is heel stressvol’

De een had een grote glimlach, de ander een wat kleinere en de derde had er eigenlijk de pest in. Maar Max Verstappen, Lando Norris en George Russell waren het over één ding eens: in de Grand Prix van Canada konden ze racen zoals racen bedoeld is. Hiervoor zijn ze Formule 1-coureur geworden.

"Het was moeilijk, maar tegelijkertijd erg leuk", zegt Verstappen na zijn overwinning. "Je wil dit niet altijd, want het is wel heel stressvol."

Lichtblauw en donkergrijs tegelijkertijd

De lucht boven Montreal was lichtblauw én donkergrijs, het asfalt eerst nat en later droog. Na een tweede bui herhaalde dat scenario zich.

Een uur en vijftig minuten op het puntje van de stoel, zo voltrekken lang niet alle grand prixs in een Formule 1-seizoen zich. "Er gebeurde zoveel, het was een krankzinnige race", zegt Verstappen over de incidentrijke wedstrijd.

"Ik houd hiervan, het geeft veel voldoening als je onder deze zware omstandigheden wint. Deze races heb je zo nu en dan nodig."