'Klusjesman' Holiday leidt Celtics naar ruimere voorsprong in NBA Finals

"Ik ben slechts de klusjesman", relativeerde Jrue Holiday zijn eigen heldenrol na de zege van zijn Boston Celtics in de NBA Finals vannacht. De formatie uit Boston won in eigen stadion ook het tweede duel in de 'best of seven' serie tegen de Dallas Mavericks (105-98).

Holiday was de absolute uitblinker. De pointguard is normaal gesproken niet de ster bij de Celtics, weet hij zelf ook. "Ik doe er alles aan om te winnen, maar aan het einde van de dag is dit het team van Jayson Tatum en Jaylen Brown", stelde hij bescheiden.

Meeste punten en rebounds

Vannacht was TD Garden, de thuishaven van de Celtics, in ieder geval voor één keer van Holiday. Hij maakte tijdens de overwinning op de Mavericks de meeste punten van zijn team (26), terwijl hij ook de meeste rebounds noteerde (11).

Daarmee was de ervaren Holiday (33, eenmalig NBA-winnaar) de MVP, Most Valuable Player. "Jrue heeft alle kansen gepakt vanavond", was sterspeler Brown lovend over zijn ploeggenoot. "Hij is a hell of a player, a hell of a person. Een geweldige ploeggenoot."

Na de overwinning, de tweede op rij in Boston, staan de Celtics met 2-0 voor in de NBA Finals tegen de Mavericks. Tijdens komende duels op donderdag en zaterdag ligt het thuisvoordeel echter bij de ploeg uit Dallas, die met Luka Doncic misschien wel de beste speler van de NBA in de gelederen heeft.