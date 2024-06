Productie industrie blijft dalen, wel kleine lichtpuntjes

In april is de productie van de Nederlandse industrie opnieuw gekrompen. De krimp van 3,5 procent betekent de tiende daling op rij. In nagenoeg alle bedrijfstakken werd in april minder geproduceerd, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De grootste krimp, bijna 40 procent, vond in april plaats bij de reparatie en installatie van machines. Wel is dit een enigszins vertekend cijfer, benadrukt CBS-econoom Frank Notten. "Deze branche is de reparatie en installatie van vliegtuigen, schepen, treinen enzovoort. Omdat vorig jaar één bedrijf heel veel onderhoud moest doen, is de daling nu heel groot."

Van de acht grootste branches kenden de productie van elektrische en elektronische apparatenindustrie, chemie en metaal alleen een stijging, van ongeveer 5 procent.

Maand op maand zit er in april juist wel weer groei in de industriële productie, hoewel met 0,4 procent slechts licht. Het CBS stelt daarbij dat producenten in mei weer wat positiever zijn geworden. In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, blijft het segment met een daling van 3,5 procent juist onverminderd negatief.