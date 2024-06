'Cruijff-turn' krijgt na 50 jaar eerbetoon, maar staat niet in Nederlands woordenboek

Olsson speelde twintig interlands voor Zweden, maar dankt zijn faam toch vooral aan het feit dat hij het lijdend voorwerp was bij de geboorte van de Cruijff-turn. De verdediger, die al in de rust van dat WK-duel het hoongelach van zijn ploeggenoten over zich heen had gekregen omdat hij zo voor schut was gezet, werd er na het overlijden van Cruijff in 2016 weer eens aan herinnerd.

Wembley

"Ik begrijp nog steeds niet hoe hij het deed", bekende hij. "Ik dacht dat ik de bal zou pakken. Elke keer als ik de video zie, denk ik dat ik de bal heb. Als hij op het punt staat de bal te trappen, weet ik zeker dat ik hem ga onderscheppen, maar elke keer ben ik weer verrast. Maar ja, hij was natuurlijk een wereldvoetballer. Wat kon ik daar nou tegen beginnen...?"

Hij denkt er niettemin met genoegen aan terug. En niet als enige, bleek toen kort na Cruijffs dood het Nederlands elftal een interland op Wembley speelde. "In de veertiende minuut werd er geapplaudisseerd voor Cruijff", vertelt Vloon. "En toen hield iemand op de tribune een Engelse vlag omhoog waarop geschreven stond: 'Cruyff taught me to turn'."