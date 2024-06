Wekdienst 10/6: Europa maakt balans op na grote stembusgang • Laatste oefenduel Oranje voor EK

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Groningen begint de strafzaak tegen de verdachten van mishandeling op een zorgboerderij in het Groningse Wedde. De leidinggevenden Michel K. (37) en zijn schoonvader Paul W. (63) worden beschuldigd van mishandeling van tien bewoners.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen in Atlanta aan hun vierdaagse bezoek aan de Verenigde Staten. Onder meer een bezoek aan een gerenommeerde hiphopstudio en het graf van Martin Luther King staan op de planning van de eerste dag.

In aanloop naar het EK voetbal speelt het Nederlands elftal zijn tweede en laatste oefeninterland. In de Rotterdamse Kuip is IJsland vanaf 20.45 uur de tegenstander van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. De wedstrijd is live te volgen bij de NOS op televisie, in de app, online en natuurlijk de radio.

En de presidenten van Frankrijk en Duitsland herdenken de slachtoffers van het bloedbad in Oradour-sur-Glane. In 1944 werden daar 642 burgers vermoord door de SS.

Dit is er vannacht gebeurd:

Gisteravond laat kwam de eerste definitieve prognose binnen van de Europese verkiezingen. De grote vraag in aanloop naar deze verkiezingen was: komt er een grote verschuiving naar rechts? Nu de voorlopige uitslag binnen is, is duidelijk dat de uiterst eurokritische fracties in het Europees Parlement groeien.

De komende weken moeten alle nationale partijen opnieuw kiezen bij welke Europese fractie ze willen horen. Dat kan de zetelaantallen van de fracties nog veranderen. Er zijn tientallen zetels gegaan naar partijen die nog niet bij een fractie zijn aangesloten.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Vandaag begint in Rosmalen het grastoernooi Libéma Open. De Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor verdedigt zijn titel bij de mannen. Bij de vrouwen zoekt de Russische Jekaterina Aleksandrova naar haar derde titel op rij.

Een van de andere opvallende namen op Libéma Open is de Japanse Naomi Osaka. De voormalig nummer 1 van de wereld speelt voor het eerst op Nederlandse bodem.