Oud-scheidsrechter Kuipers actief op EK: 'Onacceptabel gedrag spelers moet verdwijnen'

De Nederlander benadrukt dat het scheidsrechtersvak prachtig is. Voor Kuipers heeft het geleid tot 9 internationale finales en heeft het hem op veel plekken gebracht: in de mooiste stadions, omringd door de beste spelers. "Ook heb ik er vrienden voor het leven aan overgehouden."

Daarom roept hij alle jongens en meisjes "die lef hebben" op om wedstrijden te fluiten. "We hebben ze kei- en keihard nodig. Je weet nooit waar het eindigt. Ik had nooit gedacht dat ik een EK-finale zou halen toen ik als zestienjarige begon met fluiten."

Hij wil iedereen op het hart drukken dat het niet erg is om fouten te maken, omdat die erbij horen. "En onthoud: the referee is always right, even when he or she is wrong."