Zo heeft Europa gestemd en dit betekent het

De grote vraag in aanloop naar deze verkiezingen was: komt er een grote verschuiving naar rechts? Nu de voorlopige uitslag binnen is, is duidelijk dat de uiterst eurokritische fracties in het Europees Parlement groeien. Het radicaal-rechtse Identiteit en Democratie (ID), waar de PVV in zit, gaat van 49 naar 58 zetels. De Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), onder leiding van de Italiaanse premier Meloni, krijgt er drie zetels bij.

"Het midden houdt stand", was meteen na de eerste exitpoll het oordeel. De centrum-rechtse Europese Volkspartij (EVP) blijft de grootste. En de huidige middencoalitie van de EVP, de sociaaldemocraten (S&D) en de liberalen (Renew) houdt een meerderheid, met 404 zetels van de in totaal 720 zetels. Het verlies bij de pro-Europese partijen zit bij de liberalen en de Groenen. Die verliezen beide rond de twintig zetels, vooral in Frankrijk en Duitsland.