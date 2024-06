GL-PvdA met acht zetels grootste, PVV tweede partij met zes zetels

GroenLinks-PvdA is bij de Europese verkiezingen in Nederland de grootste partij geworden. Volgens de definitieve prognose die vanavond om 23.00 uur bekend werd gemaakt, krijgt GL-PvdA 8 zetels in het Europees Parlement. De PVV van Geert Wilders is de grote winnaar en gaat van 1 naar 6. Dat is er wel één minder dan in de exitpoll van donderdag van Ipsos I&O.

GL-PvdA levert in het Europees Parlement een zetel in; in 2019 kreeg de PvdA 6 zetels en GroenLinks 3.

In het Europees Parlement blijven beide partijen na de verkiezingen gescheiden: de PvdA is aangesloten bij de S&D-fractie, GroenLinks bij De Groenen.

Verrassend is ook dat Volt met 2 zetels in het Europees Parlement komt. Volgens de exitpoll van donderdag was dat er nog 1. Bij de vorige Europese verkiezingen haalde Volt nog geen zetel.