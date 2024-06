Verstappen snelste in regenachtige GP van Canada vol incidenten

Toen het moment daar was voor alle coureurs om naar de reguliere banden over te schakelen, was Norris de laatste die naar binnen kwam. De Brit had na de pitstop van Verstappen de leiding genomen en was flink uitgelopen. Toen hij eenmaal zelf naar binnen was gekomen, kwam hij net tekort om Verstappen voor te blijven.

Omdat Sargeants teamgenoot Alexander Albon ook een safetycar veroorzaakte schoof het hele veld zestien ronden voor het einde weer in elkaar. Bij de herstart schoot Verstappen weg en werd hij niet meer bedreigd.

Achter hem vochten Norris, Oscar Piastri, Russell en Lewis Hamilton om de overige podiumplekken. De twee Mercedes-coureurs wisselden eventjes van plek, maar uiteindelijk wist Russell alsnog de derde plaats te bemachtigen.