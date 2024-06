Klaver en Bonevacia herstellen zich bij EK met finaleplaatsen op 400 meter

Klaver is al lange tijd een van de drijvende krachten achter de Nederlandse internationale successen met de estafetteploegen (4x400 meter vrouwen en gemengd), maar individueel is de oogst eigenlijk nog mager.

Vorig jaar bij de Europese indoorkampioenschappen pakte ze voor het eerst een individuele medaille, zilver op de 400 meter. Dit jaar volgde bij de WK indoor dezelfde kleur op dezelfde afstand.

In Rome moet het ook gaan lukken in de buitenlucht. "Ik ga voor goud", legde ze voor het toernooi haar missie uit. "In elk geval een medaille", liet ze er later op volgen.

Het scheelt dat in Rome titelverdedigster Femke Bol een andere keuze maakte dan twee jaar geleden, toen ze bij de EK in München liefst drie gouden medailles binnenhaalde. Bol koos in de Italiaanse hoofdstad voor de 400 meter horden. Met het oog op de Spelen wilde ze geen overvol programma afwerken.

Kansen

Voor Klaver liggen er dus kansen. Een tegenvaller was het optreden echter vrijdagavond op de eerste dag van de EK, toen de gemengde estafetteploeg de hoge verwachtingen niet kon waarmaken. Startloper Liemarvin Bonevacia liep een moeizame race en Klaver ging zo hard van start om het gat te dichten dat ze op het laatste rechte stuk blokkeerde. "Het liep voor geen meter", was haar duidelijke analyse.

Twee jaar geleden bleef ze in München in de door Bol gewonnen finale op de zesde plaats steken. Daar neemt ze maandagavond in Rome geen genoegen mee. Het kan en moet een stuk beter. "Ik was gebrand op een goede race na vrijdag", was ze eerlijk. "Ik heb een mooi indoorseizoen gehad met zilver op de WK indoor. Ik wil hier de stijgende lijn doorzetten."